E’ morto Giovanni Sportiello il tabaccaio buono di Vietri sul mare, condoglianze alla collega Mariella

Vietri sul mare, Costiera amalfitana . E’ morto Giovanni Sportiello il tabaccaio buono di Vietri sul mare.

Pubblichiamo il ricordo di Antonio Di Giovanni

Vietri piange il suo figlio più buono E’ morto Giovanni Sportiello, il “tabaccaio” di Vietri sul mare,un uomo perbene, un padre esemplare, un marito devoto, un “figlio “ di Vietri sul mare , forse uno dei “figli” più veri, autentici e umili.L’umiltà,prima di tutto , poi ,il sorriso, la cortesia erano il suo dono più grande, che, nella sua rivendita di tabacchi,li percepivi e li ricevevi appena entravi . E’ stato il “complice”,di tanti bambini, lo “zio” di molti, soprattutto di quelli che, nei tempi passati, non potevano comprare le caramelle, e lui ,di nascosto, regalava loro le leccornie, gratificato dal sorriso di quei bimbi che andavano via felici . Era un uomo di Vietri, uno di quelli che anteponeva al lavoro i valori, quelli veri, su cui ha costruito la propria vita e che ha trasmesso ai suoi figli , Mariella e Alfredo,ed insieme alla moglie hanno fatto la “storia “ di un paese che ora piange quell’uomo a cui tutti , ma proprio tutti hanno voluto bene. Il destino ha voluto che se ne andasse il giorno dopo la festa patronale di S. Giovanni Battista a cui lui era molto devoto ,il giorno dopo aver festeggiato il suo onomastico in famiglia, ,regalando ,forse per l’ultima volta il suo bacio ai nipotini, ed il suo sorriso ad una famiglia che lo adorava. Vietri sul mare oggi è più “ vuota” ,più “nuda” senza il sorriso di Giovanni, ma ne siamo sicuri,il suo sorriso e il suo amore li ha portati in cielo , dove gli angeli lo stanno aspettando ,per dirgli grazie ,come gli hanno detto grazie tante persone, che , hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di essere suo amico . Ciao Giovanni, con te, oggi va via una parte , forse la più bella della nostra Vita! Antonio Di Giovanni

Un pensiero di Franco Esposito

Mio suocero, Giovanni Sportiello, era un uomo buono, mite, dolce. Un gran lavoratore, medaglia d’oro della Federazione Tabaccai. Gli ho voluto bene alla mia maniera, senza fronzoli. Oggi si è spento lasciandoci tutti senza parole. Perché la morte lascia sempre senza parole. Ma non finisce qui la sua vita, prosegue in un mondo migliore. Di sicuro

condoglianze alla collega Mariella e a tutta la famiglia da parte della redazione di Positanonews