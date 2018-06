Mondiali ottavi , fuori Argentina e Portogallo Mbappè trascina la Francia e Cavani l’Uruguay

Mondiali al via gli ottavi . Una partita spettacolare quella fra i “blue” e la squadra Sud Americana, un ottavo che poteva essere anche una finale visti i titoli e i giocatori che vantano le due compagini. Argentina partita male, arrivata per un soffio agli ottavi e uscita fuori non senza fare una bella partita. Eroe della serata Mbappè, 19 anni, giocatore del Paris Saint Germain, che prima si procura un rigore poi segna due gol, l’ultimo stende psicologicamente l’Argentina che segna solo alla fine con Aguero troppo tardi per recuperare. Stasera altra partita che vede europei contro sud americani, fra il Portogallo e l’ Uruguay occhi puntati su Ronaldo. Ma la stessa è stata Cavani. Dopo Messi anche Ronaldo è fuori.

Interessante la riflessione di Gianfranco Teotino su Il Mattino

Brasile-Svezia. Come sessant’anni fa, nell’unica altra volta in cui l’Italia non c’era. Fra tutte le combinazioni di finale ancora possibile, è l’unica che non sarebbe inedita. Le probabilità tecniche che si verifichi sono poco al di sopra dello zero. Cioè, non succede, ma se succede… Se succede vi potrebbe capitare di incontrare Ventura impegnato in caroselli notturni solitari per festeggiare… In effetti, la Svezia è una delle grandi sorprese di questo Mondiale. E non si può dire, al di là dei brutti ricordi che ci evoca, che non l’abbia meritata la sua qualificazione: è anche una delle due nazionali, l’altra è la Serbia, evidentemente danneggiata dal mancato uso del Var da parte di arbitri renitenti, un aiutino, o aiutone, che peraltro non è bastato a salvare la Germania. Ma pensare a una Svezia in finale è davvero troppo. Sarà però comunque una finale tutt’altro che tradizionale. Ci sono squadre che bussano per la prima volta, e con credenziali, all’appuntamento con la storia: Belgio e Croazia su tutte le altre. La colpa, o il merito, fate voi, è anche di un tabellone che dagli ottavi in poi si presenta molto sbilanciato: da una parte ci sono 10 titoli mondiali (i 5 del Brasile, i 2 a testa di Argentina e Uruguay e quello della Francia), dall’altra ce ne sono soltanto 2 (Spagna e Inghilterra). Gli altri 8 non ci sono più: i 4 tedeschi sono già stati rimandati a casa, i 4 italiani non sono mai arrivati.

NON SOLO NEYMARIl Brasile conserva integri i favori del pronostico con cui era partito: a vederlo giocare non ci si è spellati le mani, ma è solido in difesa, non ha mai rischiato, ha un centrocampo efficace nelle due fasi, un Coutinho che ha fatto la parte sua e pure quella di Neymar, il quale però a sua volta sembra star meglio ogni partita che passa, e altri giocatori (Willian, Gabriel Jesus, Firmino) fin qui un po’ in ombra, ma in grado di accendersi al momento del bisogno. Strage di terzini a parte (Marcelo però sembra meno grave del previsto) è la squadra di maggiore qualità. La sua strada però sarà tutt’altro che in discesa: dopo il Messico, troverà il Belgio di Mertens e Hazard, finora la nazionale più continua nel dare spettacolo: non ha paura di niente e di nessuno, al punto da giocare e vincere, sia pure con le riserve, anche la partita con l’Inghilterra, che si poteva prestare ad altri calcoli. Brasile-Belgio potrebbe essere una sorta di finale anticipata, se non fosse che poi in semifinale la vincente incrocerà la sopravvissuta del quadrilatero Uruguay-Portogallo e Francia-Argentina. Niente male: siamo nella zona di Messi e Cristiano Ronaldo, ma anche di due formazioni finora fra le più convincenti che non sono le loro. L’Uruguay, tre partite, tre vittorie, è l’unica a non avere ancora subito nemmeno un gol, mica male.

ESPERIENZA O FRESCHEZZA?

La Francia, con le sue folate di gioco offensivo e la sua straordinaria fisicità, ha tutto per vincere il Mondiale: dopo il Brasile è forse la più completa. Solo una cosa non ha. Non ha l’età. È la seconda squadra più giovane del torneo, 26 anni tondi di media. In genere per vincere a questi livelli ci vuole un pizzico di esperienza in più. Storicamente sono i giocatori di 28-29 anni quelli che rendono meglio in un Mondiale. Poi, certo, alla fine, anche la freschezza farà la sua parte. Ecco perché la finalista che uscirà dall’altra metà del tabellone partirà tutt’altro che battuta. L’Inghilterra di Kane ha la semifinale spalancata: mancarla sarebbe peccato mortale. La sua avversaria dovrebbe uscire da un quarto fra Spagna e Croazia. Molto aperto. La Spagna ha mostrato una fragilità difensiva inattesa: ha preso 5 gol in 3 partite, troppi. Meglio finora la Croazia, che però potrebbe soffrire l’assenza di un centravanti con grande confidenza con il gol: Mandzukic è un combattente di razza, ma non segna tantissimo.

La rinascita dei centravanti come una volta è uno dei tratti distintivi del torneo. Kane, Lukaku, lo stesso Ronaldo, Diego Costa, Suarez, Dzyuba: tutti determinanti. Non sempre si gioca benissimo (alla Sarri per intenderci), né ci sono novità tattiche di grande rilievo, ma si corre molto e abbiamo assistito a reti da stropicciarsi gli occhi, vere e proprie prodezze: Mertens, Hazard, Messi, Modric, Quaresma, Coutinho, Januzaj, Lozano, Douglas Costa, Ronaldo, tanto per fare qualche nome più o meno atteso. Curioso poi che il gol arrivato dopo il maggior numero di passaggi (25, un record per un Mondiale da quando le statistiche sono attendibili) sia stato segnato dall’Inghilterra: altro che palla lunga e pedalare.

Gol e spettacolo. Difficile non pronosticare a braccetto l’essenza del calcio in questi ottavi di finale dei Mondiali che vanno a iniziare oggi con le prime due sfide della parte alta del tabellone: Francia-Argentina e Uruguay-Portogallo. Sua maestà il gol non poteva trovare palcoscenico migliore e interpreti tali da garantire la perfetta riuscita dello spettacolo. Innanzitutto perché saranno in campo, non ancora di fronte ma vogliosi di esserlo nei quarti, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, i due fuoriclasse che negli ultimi anni si sono divisi il Pallone d’oro. E poi perché intorno a loro giostreranno autentici signori del gol.

IL PICCOLO DIAVOLOPer sfidare Messi, in una finale anticipata, tutta la Francia aspetta Antoine Griezmann, il bomber dell’Atletico Madrid, deludente nelle prime partite, autore di una sola rete, e su rigore, nel debutto con l’Australia. «L’inizio di Griezmann è stato difficile, invece con la Danimarca ha preso ritmo. La Francia ha bisogno di lui al suo massimo livello, Antoine sta facendo di tutto per arrivarci», spiega il ct Deschamps. E Griezmann ci prova proprio contro Messi, che sarebbe potuto diventare suo compagno di club nella prossima stagione se non avesse deciso di rinunciare al Barcellona (che lo avrebbe pagato 100 milioni) per rimanere all’Atletico Madrid. Al suo fianco ci saranno il giovane fenomeno Mbappè e l’esperto Giroud, alle spalle Kantè e Matuidi. Una Francia di grande spessore a centrocampo con molta fantasia in avanti, che però adesso teme proprio il risveglio di Messi, che ha rivitalizzato la spenta Argentina dell’inizio dei Mondiali. «Messi è Messi – sintetizza un Deschamps alla Catalano – Guardate i suoi numeri, e le sue statistiche. Spero che riusciremo a neutralizzarlo, ma sappiamo che lui può fare la differenza anche in spazi ristretti. Ma l’Argentina è anche esperienza e stile sudamericano, voglio dire che sono dei guerrieri».

RISCHIA HIGUAINLo crede anche il ct dell’Albiceleste Sampaoli: «La mia Argentina – sostiene – ha tanta forza d’animo, che ci permetterà di affrontare questa partita con lo spirito giusto, e con decisione. Siamo una squadra che ha un cuore grande, e possiamo farcela. Messi è il nostro faro». Sulla formazione decidono Los Amigos’ che avrebbero commissariato il tecnico, ma intanto per dieci undicesimi giocano quelli che hanno cominciato il match contro la Nigeria. Sampaoli rivela di avere un dubbio sulla formazione: «Pavon ha chance di giocare dall’inizio – ammette -. Si è inserito subito, e bene, in questo gruppo». Il talento del Boca potrebbe prendere il posto di Higuain, al quale verrebbe negato un particolarissimo derby, dal momento che il Pipita è nato a Brest quando il papà giocava in Francia. Messi, con il nuovo taglio alla marine, giocherebbe da «falso nueve» come è stato provato negli ultimi allenamenti.

IL MAESTRO E CR7Se Messi è l’incubo di Deschamps, sembra che Cristiano Ronaldo non lo sia per il ct dell’Uruguay Tabarez. Il maestro è netto: «Non perderemo il sonno per Ronaldo. E non lo marcherà Godin ma sarà un lavoro collettivo». Per CR7, che ha già segnato 4 gol ed è alle spalle solo dell’inglese Kane, la partita con la più tosta delle nazionali sudamericane è quella della verità: per lui e per il suo Portogallo, campione d’Europa in carica. L’Uruguay è l’unica nazionale ad avere ancora la porta imbattuta, ha vinto a punteggio pieno il girone come ha fatto solo il Belgio e ha, probabilmente in Suarez-Cavani la coppia-gol più temibile del Mondiale. È evidente che Tabarez proverà a ingabbiare Ronaldo e il ct del Portogallo Santos è incline a un gioco fondato sulle ripartenze: c’è il rischio che la partita possa diventare noiosa pur con tanti signori del gol. Il maestro Tabarez non se ne cura: «Non capisco queste cose: se diventa noiosa e vinciamo, a me va benissimo».