A Minori si terrà il Meeting del Tennis In Costiera Amalfitana dal 15 al 17 giugno

Si terrà in Costiera Amalfitana dal 15 al 17 giugno il primo Meeting del Tennis con la partecipazione di centinaia di ragazzi delle scuole tennis della Campania. L’evento, patrocinato dai comuni di Maiori e di Minori, e organizzato dall’associazione sportiva Costa d’Amalfi, con l’Accademia Tennis Napoli, nasce per la promozione del tennis e dei suoi valori, non solo sportivi, ma culturali e sociali, in Campania e nel Sud Italia.