Minori. Il sentiero dei limoni ed i suoi pergolati. Se ne parlerà domani in un’assemblea pubblica

Tra Maiori e Minori c’è un sentiero dal quale è possibile godere di un panorama mozzafiato: il sentiero dei limoni. Secondo il National Geographic si tratta di una delle cinquanta strade più belle del mondo. Come dice lo stesso nome, il sentiero è caratterizzato dalla presenza dei famosi pergolati di limoni che ricoprono e costeggiano tutto il percorso. I pergolati fanno parte della cultura e storia agricola della costiera amalfitana e vengono ancora oggi utilizzati per estendere la superficie agricola costituendo al contempo un elemento di arredo naturale che contribuisce a rendere unica l’esperienza di coloro che decidono di regalarsi una passeggiata lungo il sentiero dei limoni. I pergolati col tempo, però, sono diminuiti ed il loro ripristino o riutilizzo sicuramente contribuirebbe a migliorare il villaggio Torre di Minori e lo stesso sentiero di limoni. Su questo tema domani, 1 luglio, alle ore 20.00, a Minori si svolgerà davanti alla chiesa di San Michele in Torre un’assemblea pubblica proprio per discutere della riutilizzazione dei pergolati già esistenti e la creazione di nuovi.