Minori. Musica Stellare. Le più belle colonne sonore di tutti i tempi

Essere comunità attraverso l’arte, perseguire l’unità e l’armonia per mezzo della ricerca estetica, fare di due città una città sola mediante un comune percorso lungo l’emozione e la bellezza. Maiori e Minori evidenziano per l’ennesima volta un’affinità che potrebbe definirsi “genetica”, e lo fanno fungendo da location al Premio Costiera Arte 2018, un’iniziativa che è laboratorio e fucina di bellezza. Cos’altro più che la bellezza vale del resto ad unificare un territorio (quello della Costa d’Amalfi) i cui infiniti scorci paesaggistici, le cui innumerevoli evenienze storico-archeologiche, le cui diffuse ricchezze artistico-culturali lo rendono, al di là di ogni qualificazione burocratica, un patrimonio imperdibile dell’umanità intera? Ogni iniziativa di questo tipo, ogni installazione, ogni mostra di dipinti, vale perciò a ribadire un’identità collettiva, a confermare quanto questa terra e questo popolo siano votati all’apprezzamento e alla difesa del bello, ma anche all’uso del bello come strumento per un’esistenza più armonica e piena, degna di essere vissuta con intensità e con passione. La stessa passione che gli organizzatori del Premio profondono nella loro attività, e che ringraziamo pertanto di un lavoro meritorio cui va l’augurio sentito di durare ancora a lungo.