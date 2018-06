Minori, dall’11 giugno all’11 settembre, l’orario estivo del trasporto interno.

Minori: E’ entrato in vigore l’orario estivo del trasporto che percorre le vie della città per facilitare lo spostamento in paese soprattutto per gli anziani e i bambini.

L’orario estivo è in vigore dall’11 giugno all’11 settembre:

I nuovi orari sono i seguenti: 08.30* – 09.30* – 10.30 – 11.30* – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 17.00 – 18.30* – 20.00 – 21.30* – 23.00

Le corse delle 8.30 – 9.30 – 11.30 – 18.30 e 21.30 percorreranno prima la tratta di via Cesare Carola (Cimitero) e poi la tratta Annunziata – Torre.