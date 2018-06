Il ministro Centinaio dichiara guerra al ‘Far west’ del turismo, nel mirino guide, portali, beb, alberghi. Attenzione massima in Costiera Amalfitana e Sorrentina.

Il neo ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, ex tour operator, nel cui dicastero ricade anche la competenza del turismo, punta il dito contro il ‘Far west’ nel settore turistico: guide turistiche, portali di prenotazione on.line, beb, alberghi finiscono nel mirino, come si evince da un estratto della intervista rilasciata al Corriere : ‘ Voglio organizzare una riclassificazione degli alberghi rivedendo le stelle delle nostre strutture alberghiere. Le stelle vengono date quando prendi la struttura, ma se per caso hai preso 4 stelle trent’anni fa e nel frattempo non hai fatto nulla, lo standard si è dimezzato ma tu hai ancora 4 stelle. Non è giusto… Le agenzie on-line accettano tutto e tutti , non controllano se ad esempio i bed and breakfast che pubblicizzano sono invece privati improvvisati che vendono ai turisti le stanze della loro casa…. Per prima cosa intendo fare accordi con le Olta (agenzia di viaggi on line) per far sì che accettino soltanto pacchetti certificati…. Questo far west del turismo deve finire’. Il ministro sostiene la necessità di possedere un patentino per poter esercitare con un BeB , patentino che, generalmente, non viene chiesto. Anche in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina a farla da padrone sono proprio i B&B che potrebbero, a questo punto, subire una battuta d’arresto, essere sottoposti a controlli e ricevere, nel caso non fossero in regola, multe molto salate.