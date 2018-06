IL MILIARDARIO RUSSO Alexei Mordashov A SANT’AGNELLO

O almeno il suo yacht LADY M, è alla fonda davanti ai bagni Marinella di Mauro, vi è giunto dopo aver girovagato per Positano e Capri da alcuni giorni. Lo yacht di lusso Lady M è il primo yacht della serie di yacht sportivi PJ 210. Alimentata da due motori MTU 16V4000, raggiunge una velocità massima di 28 nodi. Lo yacht è stato progettato da Nuvolari & Lenard Design. Nuvolari & Lenard ha anche disegnato la figura della prua stile Art Deco: una potente Jaguar. Può ospitare 12 ospiti e un equipaggio di 14 persone. Un pad per elicottero Touch and Go. Lady M, probabilmente lo yacht prende il nome dalla seconda moglie di Mordashov, Marina Mordashov. Vale sul mercato 55 milioni di dollari.

il miliardario russo Alexei Mordashov è il proprietario dello yacht Lady M. Mordashov è presidente e azionista di maggioranza di Severstal. Severstal è attivo nell’acciaio e nelle miniere. Severstal è uno dei maggiori produttori russi di minerale di ferro e carbone da coke ed è fornitore di appartamenti, lunghi e tubi in acciaio per l’industria delle costruzioni, automobilistico, macchinari e petrolio e gas. La società è attiva in Russia, Lettonia, Ucraina, Polonia, Liberia e l’Italia e ha 52.000 dipendenti. Nel 2014 hanno realizzato un fatturato di 8,3 miliardi di dollari.

Mordashov è anche investitore in Tele2 Russia, Power Machines, TUI e Bank Rossiya. Mordashov è attivo nella filantropia, donando oltre $ 50 milioni ogni anno attraverso Severstal. Alexei Mordashov ha un patrimonio netto di 19 miliardi di dollari. È considerato l’uomo più ricco della Russia