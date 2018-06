La showgirl svizzera Michelle Hunziker è arrivata a Sorrento. E’ stata lei stessa ad annunciarlo tramite una Instagram Story pubblicata poco fa dalla sua auto: “Siamo arrivate a Sorrento – ha dichiarato – Accompagnate dal mitico Pino”. Per “Pino”, la bella Michelle ha voluto intendere il grande Pino Daniele, la cui fantastica voce si sente effettivamente in sottofondo. Insomma, ancora una volta i vip scelgono i nostri fantastici territori per trascorrere le proprie vacanze.

La Hunziker, inoltre, ha anche fatto tappa alla Farmacia Internazionale di Piano di Sorrento (foto esclusiva).

Michelle, dopo il matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti, è stata notata da produttori italiani e ha debuttato in televisione nel programma “I cervelloni” al fianco di Paolo Bonolis. Successivamente ha trovato il successo conducendo il programma pomeridiano di Italia 1 Colpo di fulmine. Negli anni successivi, oltre a condurre trasmissioni per televisioni tedesche come Deutschland sucht den Superstar, e svizzere, ha condotto Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Striscia la notizia, oltre al Festivalbar 2002 e 2003. Nel febbraio del 2018 ha condotto insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino la 68º edizione del Festival di Sanremo.