“Mi attiverò da subito in prima persona per la riqualificazione della scuola di Postiglione” Gaetano Cimmino

“Due amministrazioni di centrosinistra non sono state in grado di riconsegnare la scuola al quartiere. Tanti genitori disperati sono stati costretti ad iscrivere i propri figli in altre scuole”.

“Da gennaio 2013 la scuola di Postiglione è inagibile. Due amministrazioni di centrosinistra non sono state in grado di riconsegnare l’istituto al quartiere. L’amministrazione Pannullo è arrivata persino a promettere l’installazione di prefabbricati entro settembre, da adibire ad aule, una soluzione tampone che mal si addice al diritto allo studio dei bambini”. Così Gaetano Cimmino, candidato sindaco della coalizione di centrodestra alle amministrative del 10 giugno 2018 a Castellammare di Stabia.

“Eppure tanti genitori, disperati e costretti da anni a rivolgersi ad altre scuole, hanno iscritto i propri figli a Postiglione per il prossimo anno scolastico, convinti che la soluzione fosse ormai prossima. – prosegue Cimmino – Il progetto è stato accantonato, dopo che 250mila euro destinati a Postiglione sono stati utilizzati per il completamento del restyling della villa comunale. I bambini oggi sono costretti a fare lezione in 35 in un’aula nelle poche classi attive a Postiglione oppure devono spostarsi in altri istituti.

Una volta sindaco, mi attiverò da subito in prima persona per riconsegnare la scuola al quartiere. – conclude Cimmino – Ripartiremo dal progetto iniziale e lo sbloccheremo in tempi rapidi per avviare presto i lavori per restituire la scuola ai bambini di Postiglione”.