Questo week end sarà caratterizzato prevalentemente da sole indotto dall’alta pressione la quale in questo momento sta colpendo l’Italia e che sta finendo di allontanare la perturbazione passata da poc’anzi con spunti di maltempo in località sparse ed un leggero abbassamento della temperatura in generale. Il sole, dunque, dovrebbe essere garantito per questo fine settimana tranne per qualche locale instabilità prevista sui rilievi del Sud e lungo le Alpi.

Le temperature salgono

E’ in arrivo in queste ore un’ondata di aria calda proveniente dal Nord Africa che interesserà il nostro stivale. Le temperature saranno più alte della media stagionale e ci faranno assaporare un assaggio d’estate. Sarà una domenica con prevalente sole in gran parte dell’Italia compresa la nostra regione e molto simile ad una giornata estiva, quindi largo spazio ai primi bagni stagionali. Si sforeranno i 30 gradi soprattutto in Sardegna e nelle aree inerenti al Centro Italia. Al Sud le temperature rimarranno sui 20-28 gradi circa.

Da Lunedì previsto peggioramento

Ancora un meteo instabile e difficile da prevedere caratterizzerà tutta l’Italia nell’arco della prossima settimana. Al Sud, però, le temperature dovrebbero salire fino a raggiungere i 34-35 gradi come è altrettanto probabile che ci siano piovaschi diffusi. Al Nord, invece, i fenomeni temporaleschi saranno più frequenti soprattutto nella zona Ovest e sull’arco alpino centro occidentale.