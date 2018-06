In arrivo, sulla nostra penisola, l’alta pressione che sta apportando un miglioramento al clima instabile che abbiamo avuto modo di vedere nei giorni scorsi soprattutto nel basso Adriatico, in Calabria e in Sicilia con parziale interessamento anche da parte della nostra regione Campania, dove si è manifestato qualche fenomeno intenso. Le tendenze meteo sono volte ad un miglioramento per quanto riguarda la situazione complessiva, anche se per questo weekend prevale ancora un po’ di instabilità con qualche piovasco sparso sia sulle coste del Lazio che sulle nostre.

La prospettiva per la prossima settimana

Mentre al Nord la situazione dovrebbe migliorare in modo rapido, al sud ci impiegherà un po’ più di tempo. L’anticiclone delle Azzorre tuttavia sta agendo e si posizionerà presso l’Europa nordoccidentale, in prossimità della Francia per poi cominciare a sfociare anche in Europa Centrale e in Italia. Si prevedono, dunque, giornate più stabili e più soleggiate nell’arco della prossima settimana, seppur rimane sempre la possibilità di qualche fenomeno molto leggero.

Le temperature

Nelle ore precedenti abbiamo assistito ad un calo termico piuttosto rilevante ma il tutto dovrebbe risollevarsi nelle prossime ore. In arrivo delle masse d’aria sub-tropicali che faranno inevitabilmente rialzare le temperature soprattutto al Nord, dove sono previsti dei picchi di 32/33 gradi con la presenza di afa. Al Sud, invece, il clima dovrebbe rimanere leggermente più fresco con al massimo 28 gradi.