METEO: variabile e gradevole fino a giovedì poi caldo in aumento con l’arrivo di un anticiclone africano specie al Centro Sud

“L’Italia continuerà a trovarsi a metà strada tra l’alta pressione sull’Europa occidentale e un’ampia circolazione di bassa pressione su quella orientale. Le nostre regioni di conseguenza saranno ancora raggiunte da venti da Nord, responsabili di altra instabilità su parte d’Italia” – a dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge – “L’estate per il momento non ingrana dal momento che l’alta pressione rimane in disparte”.Dopo i nubifragi delle ultime ore sulle Isole Maggiori, altri acquazzoni e qualche temporale si avranno al Sud e sul medio Adriatico almeno fino a giovedì specie nelle aree interne. Sul resto d’Italia si avrà una maggiore presenza di sole salvo per qualche isolato fenomeno su Alpi, Prealpi e Liguria. Proprio giovedì l’instabilità subirà una recrudescenza su parte del Nord per l’arrivo di un modesto impulso instabile.Le temperature, per via della ventilazione settentrionale, risulteranno gradevoli specie al Sud e sulle aree Adriatiche, con massime in genere non oltre i 28-30°C, anche inferiori ad Est.“Da venerdì un promontorio anticiclonico dal Nord Africa potrebbe mettersi in moto verso la Penisola allontanando verso levante la bassa pressione. Il tempo di conseguenza si farà più stabile, soleggiato e anche nettamente più caldo nel prossimo weekend specie al Centro Sud” – concludono da 3bmeteo.com.

MICHELE PAPPACODA