Dopo l’ondata di clima instabile che ha caratterizzato tutta la settimana che ormai sta volgendo al termine dove abbiamo potuto constatare un sensibile calo delle temperature questa volta riportiamo una notizia molto positiva per quanto riguarda l’andamento climatico estivo: dal Nord Africa è in arrivo un anticiclone che porterà un po’ di stabilità sia al Nord Italia che al Sud ed un innalzamento sensibile delle temperature.

Direttamente dal Nord Africa

L’aumento delle temperature sarà più evidente in prossimità della nuova settimana, ma già a partire da questo weekend avremo modo di notare un deciso aumento termico dove le temperature si stabilizzeranno sui 30 gradi circa, mentre da lunedì potrebbero perfino raggiungere i 35. Tuttavia, ci sarà ancora qualche sprazzo di maltempo e di annuvolamenti vari sui rilievi del Nord Italia.

L’anticiclone africano comunque si indebolirà già a partire da martedì prossimo ma attenzione perchè questo riguarda prevalentemente il Nord mentre per il Sud il caldo rimarrà stabile o si intensificherà addirittura. Quest’estate, purtroppo o per fortuna, secondo i diversi punti di vista, non avrà ondate di calore che dureranno per lunghi periodi, dunque, molto probabilmente l’estate sarà caratterizzata da flussi di aria calda e relativamente freddi che si alterneranno in continuazione.

Il clima sarà sicuramente soleggiato sulle nostre zone per questo fine settimana nel quale non ci dovrebbero essere brutte sorprese, le temperature per sabato e domenica non dovrebbero superare comunque i 30 gradi.