L’ondata calda proveniente dall’Africa e dal Mar Mediterraneo subirà una lieve flessione nelle prossime ore soprattutto dal momento che una depressione legata ad una recidiva circolazione ciclonica sta, attualmente, agendo sulla Spagna e sulla Francia. Colpirà maggiormente il Nord Italia ma non possono, tuttavia, essere esclusi i fenomeni localmente intensi che potrebbero andare a colpire distintamente i singoli paesi.

Al Sud probabile “asciutto”

Mentre il centro si troverà a ridosso dell’azione dell’anticiclone dove ci saranno brevi spunti temporaleschi, il Sud verrà colpito, probabilmente, soltanto dalle nuvole che caratterizzeranno il clima nelle prossime ore.

Le temperature al Sud dovrebbero rimanere piuttosto stabili, con una leggerissima flessione avvertità perlopiù al Nord Italia ed a seguire dal Centro Italia. Tuttora c’è molta incertezza da parte dei centri meteo in generale, dalla prossima settimana ci sarà un clima dedito all’instabilità e alla confusione per cui è molto difficile prevederne l’andamento preciso. Si prevede sole per questo week end.