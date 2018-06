Ancora vandali in azione in Penisola sorrentina. Questa notte, a Meta di Sorrento, qualche “benpensante” ha avuto la malsana idea di devastare dei vasi decorativi presenti sul Corso Italia: un atto davvero di gratuita violenza verso il patrimonio pubblico. Lo stesso sindaco di Meta, Giuseppe Tito, non ha potuto esimersi dal commentare quest’atto vandalico così assurdo: “Bisogna solo vergognarsi -ha commentato il primo cittadino tramite il proprio profilo ufficiale Facebook – Chiunque sia stato te lo dico con tutto il cuore sei una grande chi**ca”. Parole giustamente dure e colorite perché in questi casi probabilmente solo così si possono apostrofare degli individui che vanno fermati. I commenti sui social sono chiari: “Purtroppo il grado di cultura di questa gente lascia intendere tutto…amore per il territorio…zero! Se risali ai colpevoli…semplicemente…applica la legge del Taglione”, ha commentato duramente qualcuno, mentre molti altri invocano le telecamere.