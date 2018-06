Un uomo si è spogliato nudo nella centralissima piazza di Meta di Sorrento. Questa persona è stata fermata dalla polizia locale e dai carabinieri dopo delle segnalazioni, anche perché stava mettendo a rischio la pubblica incolumità e danneggiando sé stesso, per questa sua condizione di solitudine che lo porta allo sbando. Quest’uomo è infatti conosciuto da tutti per i suoi squilibri, che già in passato l’hanno portato a scoprirsi davanti a tutti, sia davanti al Bar Romano che in piazza.