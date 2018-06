Meta, ordinato il divieto di balneazione in zona “Scutolo”

Come previsto dopo la pubblicazione dei dati ARPAC, è scattato il divieto di balneazione a Meta di Sorrento, zona Scutolo. I dati erano stati diffusi qualche giorno fa e riguardavano le analisi effettuate tra l’11 ed il 13 giugno su campioni di acqua di mare prelevati lungo la costa della penisola sorrentina. I test evidenziarono diverse criticità ed anche delle situazioni allarmanti che rendono le zone in questione non adatte alla balneazione.

Nella zona in questione, l’ARPAC ha analizzato un primo campione il quale ha evidenziato enterococchi intestinali ed escherichia coli oltre i limiti (2005 per entrambi), mentre nel secondo è stato rilevato un sostanziale rientro nei parametri (rispettivamente 31 e 164). Anche in questo caso l’Arpac sconsiglia la balneazione.

Ecco perché quest’oggi il Comune di Meta di Sorrento ha emanato un’ordinanza che con decorrenza immediata, con la quale si vieta la balneazione, fino a nuova comunicazione, nella zona demaniale marittima denominata “Scutolo”, presso il seguente punto di coordinate geografiche: LONGITUDINE inizio 14,40648 – fine 14,40463 LATITUDINE inizio 40,64608 – fine 40,64346.

Le stesse analisi sono state effettuate a Punta San Francesco a Sant’Agnello. Anche in questo caso c’è stato un importante scostamento di valori tra i due prelievi effettuati: nel primo gli enterococchi intestinali erano 2005 e l’escherichia coli 1445, nel secondo erano ampiamente rientrati entro i limiti. Rilevata anche la presenza di schiuma e rifiuti solidi sul mare. Vi sono poi altre zone da monitorare con attenzione. Tra qeuste Marina della Lobra a Massa Lubrense (escherichia coli 53), Stella Maris a Meta (enterococchi intestinali 31, escherichia coli 87), Sopramare a Piano di Sorrento (enterococchi intestinali 178), Parco Lambro a Piano di Sorrento (schiuma), Spiaggia di Sant’Agnello (enterococchi intestinali 64), Colli di Fontanelle a Sant’Agnello (presenza di rifiuti solidi), Marina Grande a Sorrento (escherichia coli 75) e Punta Gradelle a Vico Equense (enterococchi intestinali 111 ed escherichia coli 254.