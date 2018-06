Meta, niente riposo settimanale: 3 vigili urbani ricorrono in appello contro il Comune

Una vicenda cominciata nel 2012 e che continuerà nel suo iter legale. Tre agenti della Polizia Municipale di Meta di Sorrento decisero di intraprendere le vie legali nei confronti del Comune, difatti il proprio datore di lavoro, in quanto richiedevano risarcimento economico per la dichiarata non regolare fruizione del riposo settimanale.

I tre Vigili Urbani asserivano che non era stato rispettato il contratto Nazionale di lavoro il quale prevede che l’attività lavorativa prestata in giorno festivo settimanale dia diritto al dipendente di equivalente riposo compensativo oppure compenso lavorativo straordinario.

Questo li portò a presentare ricorso presso il Tribunale di Torre Annunziata nel 2012, ricorso che fu rigettato tre anni dopo con la sentenza n. 1090/2015 dello stesso Tribunale. Gli agenti però non si sono dati per vinti e hanno deciso di presentare ricorso in Appello dinanzi la Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro. Il Comune di Meta, quindi, ha fatto sapere di volersi costituire in giudizio avverso a mezzo del proprio Legale avv. Donatello Esposito.