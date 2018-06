Grave incidente stradale a Meta, nei pressi della Farmacia Elifani in via Cosenza. Una donna alla guida del ciclomotore è andata a sbattere contro un auto, che da prime indiscrezioni sembra non si sia fermata sullo stop, all’incrocio di via Caracciolo. La donna dopo l’impatto è finita a terra con la testa insanguinata, ma sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili della Polizia Municipale in soccorso della signora. In attesa dell’ambulanza del 118, i medici della vicina farmacia hanno fornito una prima assistenza. Si attendono aggiornamenti.