Medico sospeso, falsificava ricette per la morfina

Precisamente a Eboli, nel salernitano, un medico di 47 anni è stato accusato di aver prescritto ricette false a sè stesso per comprarsi la morfina. L’uomo è stato beccato dagli investigatori per poi essere condannato in tribunale ad un anno senza lavoro e senza stipendio. Il reato delle ricette false è piuttosto diffuso in Italia e riguarda strettamente l’abuso di farmaci e sostanze.

L’accaduto

Il medico lavorava al nosocomio “Maria Santissima Addolorata” di Eboli. L’indagine è partita dal 2015 quando il dottore lavorava in un ospedale del Nord Italia. Proprio in quell’anno venne colto in flagranza di reato e messo agli arresti domiciliari. Il processo completo si è concluso a Marzo scorso, dove il medico è stato condannato ad un anno senza lavoro e senza retribuzione. I fascicoli del suo caso, ovvero la sentenza della decima sezione penale del Tribunale di Milano, è stata inviata all’ufficio dell’Asl di Salerno. Il medico risultava essersi trasferito dalla Lombardia ad Eboli, dove aveva ripreso a lavorare da pochi mesi.