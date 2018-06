Maturità 2018: versione di Aristotele al Classico. Problema su funzionamento macchina industriale allo Scientifico

Continuano gli esami di maturità in tutta Italia. Ricordiamo che sono oltre 500 mila gli studenti che stanno affrontando l’esame di maturità. Quest’oggi la seconda prova, cominciata alle ore 8.30: come sappiamo, la durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni.

Per quanto riguarda il Liceo Classico è stato scelto un brano tratto dall’Etica Nicomachea del filosofo Aristotele. La versione di Greco, quindi, è tratta dal primo trattato di etica. L’ultima volta che Aristotele era stato scelto era il 2012.

Per quanto riguarda invece lo Scientifico, è stato scelto un problema sul funzionamento di una macchina per la produzione industriale delle mattonelle e uno studio di una funzione.