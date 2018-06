Maturità 2018: Tutte le Tracce Giorgio Bassani, solitudine, bioetica e l’uguaglianza nella Costituzione

Circa mezzo milione di studenti oggi sostiene la prima prova scritta della Maturità, l’esame di Stato per l’ultimo anno di scuole superiori. La prima prova, il tema di italiano, è uguale per tutti i tipi di scuola. I ragazzi ammessi all’esame possono scegliere tra diverse tipologie di tracce: analisi del testo – con un brano da Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani–, saggio breve, tema storico e tema di ordine generale. La prima prova è iniziata alle 8.30, e gli studenti avranno a disposizione un massimo di sei ore.

L'autore scelto per l'analisi del testo, per la prima prova di italiano della maturità 2018 è Giorgio Bassani. Un brano del suo più famoso libro, «Il giardino dei Finzi Contini» (pubblicato da Einaudi nel 1962), è stato assegnato ai ragazzi

Saggio breve artistico-letterario: La Solitudine nell’arte e nella letteratura (poesia Alda Merini)

Saggio breve socio-economico: La creatività

Saggio breve storico-politico: Masse e propaganda

Masse e propaganda Saggio breve tecnico-scientifico: dibattito bioetico sulla clonazione

dibattito bioetico sulla clonazione Tema Storico : De Gasperi ed Aldo Moro

: De Gasperi ed Aldo Moro Tema di attualità: il principio dell’uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione

Quindi diamo un imbocca al lupo ai maturandi.