Matthew McConaughey, l’attore internazionale avvistato in Costiera Amalfitana

Matthew David McConaughey, meglio conosciuto sotto il nome di Matthew McCounaghey semplicemente, è un attore 50enne di fama internazionale. E’ considerato uno degli uomini più affascinanti ed influenti al mondo ed è stato inserito a tal proposito nell’editoriale annuale del famoso settimanale americano “Time” che prende il nome di “Time 100”, dove viene pubblicata una lista delle 100 persone più influenti al globo di ogni anno.

Breve biografia e l’avvistamento

Ha conseguito il diploma presso la Longview High School a Longview, in Texas, dopodichè si è trasferito per un anno in Australia per studiare, per mantenersi gli studi ha svolto lavori umili come lavapiatti e spalatore di letame. Una volta tornato a casa, in America, si iscrive alla facoltà di legge all’Università di Austin ma molto presto scopre qual è la sua vera passione abbandonando di conseguenza gli studi: il cinema e la recitazione.

Ha partecipato ad eventi rilevanti come la campagna pubblicitaria relativa al profumo “The One” di Dolce & Gabbana, collaborando per lo spot insieme al regista, altrettanto famoso, Martin Scorsese.

Tra le pellicole cinematografiche più importanti non possiamo non ricordare “The Wolf of Wall Street” con Leonardo Di Caprio, “Interstellar” con regia del celebre Christopher Nolan, “Gold – la grande truffa” con Stephen Gaghan.

Inoltre Matthew è stato nominato “new art director” di un whiskey di proprietà del famosissimo gruppo Campari. Tutto quello di cui dovrà occuparsi è della sceneggiatura della prossima campagna pubblicitaria oltre a collaborare per un documentario dedicato alla storia del marchio. E’ stato avvistato in questi giorni presso la splendida Grotta dello Smeraldo di Conca dei Marini: un ragazzo di Amalfi, Roberto Brangi, ha scattato una foto insieme a lui riportata su Facebook sul suo profilo che vi mostriamo insieme all’articolo.