Masterclass di Danza Classica con Marilina Iacono

Venerdì 1 giugno, presso il Centro Congressi di Villa Fondi a Piano di Sorrento si è concluso il progetto “Danza a scuola “, che ha visto il coinvolgimento di tutte le allieve delle classi a tempo pieno della scuola primaria statale di Piano. Alla presenza della Preg.ma Preside Dott.ssa Maria Rosaria Sagliocco,dei docenti,di familiari e di amici.Molto interessante il lavoro condotto in lingua inglese,che ha impegnato circa 150 allieve e 30 allievi in un lavoro coreutico di altissimo livello.In chiusura un brano di musical “Mary Poppins” curato da Marilina Iacono insieme a Alessandra Coppola,Sara de Mita ed Antonio D’Esposito,staff docente della Magic Medley Ballet . Lo spettacolo è stato apprezzato moltissimo dalla Preside e da tutto il pubblico intervenuto. Previsto per il prossimo gennaio un importante evento artistico!