Massimo Filippi: “La strage è negli allevamenti, nei laboratori, nei circhi, negli zoo”

Massimo Filippi è professore ordinario a Milano di neurologia all’Università San Raffaele, e da anni si occupa di antispecismo e con altri come Filippo Trasatti, Aldo Sottofattori, Marco Maurizi (con il quale in particolare, insieme a David Nibert dà vita all’antispecismo politico) ed altri intellettuali è tra i protagonisti del dibattito sull’argomento tra i più scottanti sulla materia “questione animale”.

A Napoli, alla presenza di una folta platea riunita all’ex Asilo Filangieri dal gruppo anarchico Mastrogiovanni, che ha organizzato con Paolo Treglia dell’associazione Ceda onlus, Filippi (con preziosi interventi del biologo Angelo Genovese della Federico II, dei filosofi Enrico Voccia e Marco Celentano dell’Università di Cassino) ha parlato del suo più recente libro, “Questioni di specie” (Elèuthera editore). Milioni di animali vengono macellati ogni giorno nel mondo per ragioni alimentari e sempre più la scienza e l’informazione mettono in luce il contraltare di questa scelta (inquinamento ambientale, estinzione di specie, rischi per la salute).

Professore, come fermare la carneficina?

“Va fatta innanzitutto una diagnosi corretta della situazione. Vanno individuati gli snodi della macchina dello specismo, cioè di quello che fa distinzione tra “corpi che contano” e “corpi che non contano” e che quindi si possono smembrare senza pensarci su e bisogna capire che lo specismo, cioè la collocazione di una specie, quella dell’uomo, che poi è un animale come tutti gli altri, al di sopra delle altre, non è un pregiudizio. I fondatori, Peter Singer e Tom Regan, pensavano che si trattasse di una questione morale che partiva dall’idea di società di individui razionali, capaci di lasciar perdere i propri privilegi, invece sappiamo ora che la società è una cosa molto più complessa. Molti sono spesso disinformati e non informabili e non sono disposti a lasciare i propri privilegi. Lo specismo è un sistema ideologico, perciò, che consente la perpetuazione dello smembramento dei corpi “che non contano”, quelli degli animali. Vorrei chiarire che stiamo parlando di politica e non di morale”.

Questo crea una distinzione?

“Anche nel linguaggio: ci sono parole che uccidono, come diceva Foucault, persino nelle leggi. La strage è negli allevamenti, nei laboratori, nei circhi, negli zoo”.

E’ possibile stoppare il predominio della specie egemone su quelle considerate “uccidibili”?

“Lo specismo si è costituito in millenni e non si può smontare in giorni. Credo che esista perché esiste la norma antropocentrica che ha creato corpi che contano e corpi uccidibili”.

Infatti la legge italiana punisce chi uccide animali, ma non quelli da reddito.

“Alla legge ci si può opporre, mentre la normaè stata creata dalla nostra soggettività, pensando di essere al centro dell’universo.