Massa Lubrense, vietato intercettare passanti per attirarli nella propria attività commerciale: “Ledono decoro urbano”

Un’ordinanza che è sicuramente singolare, ma che è stata eventualmente necessaria. Il Comune di Massa Lubrense, infatti, ha emanato un’ordinanza che è stata resa nota questa mattina riguardo diverse lamentele che avrebbero manifestato all’amministrazione comunale alcuni cittadini e turisti.

Questi, secondo quanto si legge, hanno manifestato il sussistere di problematiche in materia di pregiudizio della vivibilità urbana, consistente, in particolare, nel fermare e/o intercettare in qualsiasi modo i passanti, in forma petulante e molesta creando anche significativi ostacoli alla circolazione stradale, al fine di procacciare clienti per alcune attività commerciali ubicate sul territorio comunale.

Comportamenti che sono contrari all’ordinato e quieto vivere civile, con particolare pregiudizio per l’effettiva lesione dell’interesse primario del decoro e della vivibilità urbana. Ecco perché è stato deciso che, fino all’approvazione di un eventuale aggiornamento regolamentare:

è vietato fermare e/o intercettare in qualsiasi modo i passanti al fine di procacciare clienti per attività commerciali, pubblici esercizi, attività artigiane, operatori itineranti, ecc. su tutto il territorio comunale.

L’inosservanza alla presente ordinanza è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 100,00 e 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 166,67, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

