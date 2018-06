Massa Lubrense e Sorrento, lavori alla rete idrica: disservizi martedì 12 giugno

La G.O.R.I. ha comunicato che per interventi programmati sulla rete irica nei Comuni di Massa Lubrense e Sorrento, nel giorno 12 giugno. A causa degli stessi, potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione; oltretutto, la ditta ha anche comunicato che, al ripristino dell’erogazione, potrebbero verificarsi dei fenomeni di torbidità dell’acqua per cui si consiglia di tenere aperti per alcuni minuti i rubinetti.

Queste le strade interessate per quanto riguarda Massa Lubrense:

via Deserto, via Olivella, via Casa Pastena, via Pagliaro di Santolo, via Termine, via Casola, via Canale, via

Nastro Azzurro, viale Petagna – mentre, in via Dei Campi e via Santa Maria la Neve, potrà verificarsi solo un

abbassamento della pressione idrica di esercizio.

Queste le strade di Sorrento interessate:

via Casa Rufolo, via Li Schisani e parte di via Nastro Verde.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 13:00 dello stesso giorno.

Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web www.goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.