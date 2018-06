Massa Lubrense sistemazione del parcheggio di Via Mortelle. Dubbi su Termini, Nerano va. Balduccelli “A breve delimiteremo Marina della Lobra”. Raccogliamo un pò di notizie sui parcheggi di Massa Lubrense, croce e delizia della cittadina della Penisola Sorrentina bandiera blu con Sorrento e Piano di Sorrento . Lello Acone, sempre attivo e simpatico nei suoi post, ci informa che questa mattina il sindaco Balduccelli col neo assessore Insigne ha sovrinteso alla sistemazione del parcheggio di Via Mortelle .

Sul parcheggio di Marina della Lobra , sul quale abbiamo avuto varie segnalazioni, senza scriverne ancora per cercare di essere precisi e per non danneggiare nessuno, visto che il nostro scopo è solo informare, abbiamo chiesto al sindaco che sta succedendo. L’area dovrebbe essere divisa in due zone una comunale e una della Regione Campania, in una ci possono stare le macchine e nell’altro no, visto che solo un’area sarebbe appaltabile a quanto pare.

La situazione sarà sistemata a breve delimitando le aree, riferisce il sindaco a Positanonews. Ci segnalano dubbi sul parcheggio a Termini dove qualcuno farebbe posteggiare senza essere autorizzato, questo ovviamente sono solo voci, di certo è che sarebbe auspicabile toglierle proprio le auto, facendo qualche parcheggio sotterraneo o non sappiamo cosa, ma crediamo che questa piazza sarebbe molto più bella senza auto.

Su Nerano e Marina del Cantone, dopo segnalazioni e controsegnalazioni di occupazioni o meno di spazi pubblici, a terra e in spiaggia, ci sembra che si sia tutto tranquillizzato, ovviamente ribadiamo quanto detto sopra, non vogliamo attaccare nessuno, riportiamo notizie e , a volte, segnalazioni che ci pervengono.

Se ci sono inesattezze, imprecisioni o interventi siamo sempre disponibili a pubblicarle

direttore@positanonews.it