Massa Lubrense. Progetto per l’installazione di sette nuove telecamere di videosorveglianza

L’amministrazione comunale di Massa Lubrense, guidata dal sindaco Lorenzo Balducelli, su iniziativa dell’assessore alla sicurezza Sonia Bernardo ha risposto ad un bando nazionale previsto da un decreto dello scorso anno che metteva a disposizione degli enti locali fondi per la videosorveglianza a quei comuni che avessero sottoscritto i patti previsti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci. La scorsa settimana Balducelli ha incontrato il Prefetto di Napoli Carmela Pagano ed ha sottoscritto il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”. I firmatari, nel rispetto delle reciproche competenze, si sono impegnati ad adotteranno strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, contrastando i fenomeni di criminalità e promuovendo il rispetto del decoro urbano. Per perseguire tali finalità è stato previsto il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali ed il progetto presentato sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. La firma dell’accordo è stata propedeutica alla presentazione della richiesta di finanziamento. Al bando ha lavorato febbrilmente il comando di Polizia Municipale di Massa Lubrense diretto dal comandante Rosa Russo e coordinato dal tenente Carlo Fabiano con la collaborazione dell’ingegnere Luigi Albano che ha predisposto gli elaborati tecnici relativi al nuovo impianto. Il nuovo progetto prevede l’installazione di sette telecamere. Tre verranno situate all’ingresso del paese: due sulla Sorrento-Massa ed uno tra il Nastro Azzurro ed il Nastro Verde a Sant’Agata. Nuove postazioni sono previste nelle zone più intensamente frequentate durante l’estate a Puolo, Marina del Cantone e Marina della Lobra. Una telecamera sorveglierà il parcheggio di via Partenope. Il nuovo progetto che si candita a ricevere il finanziamento del Ministero degli Interni si aggiunge allo stanziamento di 50.000 euro di fondi comunali in fase di realizzazione che prevede a breve l’installazione di 5 telecamere di cui due dotate di un moderno sistema di lettura automatico delle targhe e di un innovativo impianto di ponti radio che faciliteranno l’installazione di nuove telecamere nelle frazioni di Monticchio, Pastena, Termini e di Marina del Cantone.