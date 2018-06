A Massa Lubrense parte la raccolta differenziata dei rifiuti con i mezzi elettrici

A Massa Lubrense è partita la sperimentazione della raccolta differenziata dei rifiuti con due mezzi elettrici. L’iniziativa vede la collaborazione tra il Comune, la società Terra delle Sirene e la società Exelentia che ha proposto i nuovi mezzi. I vantaggi derivanti dall’utilizzo di veicoli elettrici sono molteplici. Primo fra tutto la riduzione delle emissioni gassose e dell’immissione di anidride carbonica nell’aria. Inoltre i mezzi elettrici avranno un consumo di ridotto, in quanto si stima che per un turno medio di lavoro la ricarica elettrica sarà pari a soli due euro con un’autonomia del mezzo di circa 100 chilometri. SI potranno unire in questo modo il risparmio energetico al rispetto dell’ambiente.