Massa Lubrense una pagina su “Il Giornale” per Federico Del Giudice

Massa Lubrense / Napoli . Notizia degna di nota per la Penisola Sorrentina e la Campania . Oggi “Il Giornale” dedica un’intera pagina a Federico Del Giudice, un grande personaggio, professore e editore napoletano che ha fatto la sua fortuna con i testi per concorsi e per gli esami universitari “Edizione Simone” che sono stati tanto di aiuto e supporto a integrazione degli studi per moltissimi giovani.

L’idea ebbe così successo che nel 1998 riuscì ad acquistare all’asta la splendida “Villa Angelina” dimora in stile liberty nella tenuta di Villazzano a Capo di Massa appartenuta all’armatore Achille Lauro e prim’ancora agli Astarita famiglia di banchieri di Meta di Sorrento . Villa ricordiamo ancora che fa da sfondo a uno dei celebri romanzi di Matilde Serao “Cuore Infermo”, e di “Notturno” di Gabriele D’Annunzio. (Il Giornale 12/06/2018)