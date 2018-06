Massa Lubrense, ordinata la chiusura dell’impianto sportivo “Cerulli”: “Lavori urgenti”

Il Comune di Massa Lubrense ha ordinato con un’ordinanza sindacale la chiusura temporanea dell’impianto sportivo “Cerulli”. Precedentemente erano state autorizzate le società ASD Atletico S. Agata e Massa Lubrense Calcio ad utilizzare il campo sportivo, in via temporanea, fino all’espletamento della procedura di affidamento a terzi, prevedendo il pagamento del canone fissato con l’atto di GC. n. 161/2016,

Dal 4 giugno, però, le società sono state informate della chiusura dell’impianto al fine di provvedere all’effettuazione dei lavori necessari alla manutenzione dei locali e all’eliminazione di tutti i malfunzionamenti segnalati, interventi indispensabili per la fruizione in sicurezza della struttura. Ecco perché è stato ritenuto necessario adottare urgente provvedimento di chiusura temporanea dell’impianto sportivo.

E’ stata ordinata, quindi, l’interdizione di ogni singolo locale situato all’interno dell’area, disponendo il conseguente divieto di utilizzo per l’attività sportiva al quale sono destinati fino a quando non verranno eseguiti gli interventi e ottenute le certificazioni di impianti e strutture, nonché l’agibilità dell’impianto necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza del campo da calcio e dell’edificio adibito a tribune e sottostanti locali palestra e spogliatoio.

cui innanzi