Massa Lubrense, l’ex Milan Alexandre Pato al ristorante “Lo Scoglio” – FOTO

Anche l’ex attaccante del Milan, Alexandre Pato, non ha saputo resistere al fascino delle bellezze della Penisola Sorrentina. Il brasiliano è stato avvistato a Massa Lubrense insieme alla splendida fidanzata, la modella Danielle Knudson. I due innamorati hanno fatto tappa al ristorante Lo Scoglio, a Marina del Cantone.

Il calciatore gioca in Cina dal gennaio 2017, quando è stato acquistato per 18 milioni di euro dal Tianjin Quanjian, con cui ha sottoscritto un contratto triennale a 6 milioni a stagione. Nella prima stagione (2017/2018) ha collezionato 26 presenze con 17 reti, bastate a contribuire alla promozione in Chinese Super League.

Ancora vip, quindi, allo storico ristorante “Lo Scoglio” fondato nel lontano 1958 dalla famiglia De Simone e divenuto un confortevole punto d’arrivo nella meravigliosa baia di Nerano. Dopo la recente visita di Lapo Elkann, l’estate scorsa, tra gli altri, abbiamo riportato la visita dell’attore statunitense Adam Sandler e dell’allenatore, ora al Napoli, Carlo Ancelotti. Ancora una volta questo è segno che le bellezze della nostra terra attirano personaggi famosi da tutto il mondo.