Massa Lubrense, lavori GORI: martedì 26 giugno alcune zone senz’acqua

Alcune zone di Massa Lubrense resteranno senza acqua martedì 26 giugno. Lo ha annunciato la stessa GORI, la quale deve eseguire dei lavori di manutenzioni degli impianti: per la precisione si parla della mattina, dalle 9 alle ore 13.

Queste le vie interessate: via Giglio, via Severo Caputo, via Turro-Pastena, via Luigi Bozzaotra, via Mastrillo, via Gradoni, via Pontescuro, via Canale, via Reola e via Regina Margherita.