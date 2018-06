Massa Lubrense, convocato il Consiglio Comunale per lunedì: si parlerà anche degli incentivi economici all’imprenditoria giovanile

Il Comune di Massa Lubrense ha reso noto che è convocato il Consiglio Comunale presso la casa comunale in Largo Vescovado, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione, per il giorno lunedì 25 giugno alle ore 17.

Questi gli argomenti da trattare:

1) Comunicazioni del Sindaco;

2) Approvazione Regolamento per l’attribuzione e la disciplina di incentivi economici all’imprenditoria giovanile;

3) Adozione della Nuova Carta dei Diritti della Bambina;

4) Terra delle Sirene Spa in liquidazione – Provvedimenti;

5) Riconoscimento:legittimità debito fuori bilancio sent. 1112/17 GdP di Gragnano Porpora Giovanni c/Comune di Massa Lubrense ai sensi e per gli effetti art. 194- c.l- lett. “a” DLgs 267/2000;

6) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza TAR Campania n.300/2015 Casa Carlo c/Comune di Massa Lubrense ai sensi e per gli effetti art. 194 -c.1- lett. “a” DLgs. 267/2000.