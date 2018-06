Massa Lubrense consiglio comunale insediamento e auguri a Davide Insigne da maggioranza e minoranza Mosca vs Staiano. Auguri da parte di tutti per Insigne con un botta e risposta fra Mosca Staiano come potete vedere nel VIDEO. Provocazioni del capogruppo con risposte di Lello Staiano sia su Insigne che sull’imprenditoria e l’osservatorio del precariato dove ci sono state delle discussioni , poi la richiesta della Fidapa su approvazione della carta per le bambine con divisioni nella maggioranza, chi ha votato a favore , chi contrario chi astenuto. Qualcuno ha detto avrei voluto una carta dell’infanzia tutti, non basta firmare una carta per assolverci tutti ja detto la Bernardo, poi una discussione dibattuta, la seconda parte del video dopo il minuto venti.

Qui l’ordine del giorno del consiglio comunale c.c. 31.05.2018_0001