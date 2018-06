Comunicato stampa Massa Lubrense Calcio

IL MASSA LUBRENSE CAMBIA DIRIGENZA

“La Società Massa Lubrense calcio comunica che in data 19 Giugno 2018 è stato eletto il nuovo consiglio direttivo i componenti dello stesso sono i signori Casa Antonio, Colonna Luigi De Gregorio Raffaele, d’Esposito Luca, d’Esposito Giovanni, Fiorentino Luca Pollio Antonio, in data 16/06/2018 il consiglio si è riunito per l’elezioni delle cariche sociali che sono state così di seguito ripartite Presidente d’Esposito Luca, Vice Presidente De Gregorio Raffaele, Segretario d’Esposito,Giovanni, cassiere Colonna Luigi, i consiglieri Casa Antonino, Fiorentino Luca e Pollio Antonino.

De Gregorio dopo 10 anni di presidenza lascia con estrema soddisfazione la carica a favore di d’Esposito Luca dopo averne conosciuto ed apprezzato il programma presentato in sede di Assemblea, consapevole che, questo cambiamento, darà alla società un futuro basato sulla sicurezza della persona che eremita la carica.”