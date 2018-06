MARINA MILITARE: LA NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI E’ RIPARTITA OGGI DA LA SPEZIA

Missione:

– FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO (a favore degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno, degli allievi volontari in ferma prefissata e degli allievi della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, e varie Associazioni quali Lega Navale Italiana, STA-I, etc.). – NAVAL DIPLOMACY. – DUAL-USE, ovvero Attività “Duali” in collaborazione con Agenzie e varie Associazioni non governative (e.g. UNICEF, WWF, Mare Vivo, etc.).