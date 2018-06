Uno straordinario Marin Cilic che in una tesissima partita di tennis durata ben tre ore con una rimonta su Djokovic annullando addirittura un match point, si è conquistato ieri oltre allo straordinario trofeo dell’ATP Queen’s anche il suo diciottesimo titolo della sua brillante carriera. La conquista è stata festeggiata anche a Capri dal patron di Capri Watch Silvio Staiano nelle boutique di via Camerelle. Il brand caprese annovera nel suo team di testimonial il grande campione tennista croato che porta sulla sua maglietta da gioco il nome di Capri Watch ed al polso il Capri Watch Tennis Cup Collection, un modello speciale che ripropone sul quadrante un campo da tennis. Cilic al termine della snervante partita che lo ha fatto entrare nell’olimpo dei campioni ha espresso tutta la sua felicità alzando in alto la coppa che ha tenuto ben stretta. In quegli attimi di emozione ben visibile al suo polso sinistro l’inseparabile Capri Watch che è diventato ormai portafortuna insostituibile del grande tennista

