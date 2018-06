Maradona consola Messi, surclassato da Cristiano Ronaldo.. ecco che dice “Iniziammo un Mondiale perdendo, non pareggiando. Fu al debutto di Italia ’90 e, nonostante i gravi infortuni, nonostante tutto, arrivammo fino alla finale di Roma, grazie a Goycoechea e al sacrificio di tutti i ragazzi. Continuiamo a incoraggiare, forza Argentina!!!” Diego Armando Maradona, che a Mosca ha assistito alla partita inaugurale dell’Albiceleste pareggiata con l’Islanda (1-1), lancia un grido d’incoraggiamento a Messi (che oggi ha sbagliato un rigore) e compagni, ricordando le difficoltà incontrate nel Mondiale di 28 anni addietro, quando vennero sconfitti nell’esordio a Milano dal Camerun (1-0) e, nella seconda partita, persero il portiere titolare Neri Pupido per un grave infortunio. Intanto il mondiale, senza l’ Italia, inizia nel segno dei tre gol di Ronaldo e la Germania favorita per la tripletta che già fecero l’ Italia e il Brasile