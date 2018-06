Malore a Positano sulla via per Montepertuso attesa per ambulanza. Ci viene riferito che il malore è avvenuto all’interno del super affollato autobus interno del servizio pubblico, in genere sempre strapieno.

Decine di interventi nella perla della Costiera amalfitana, sono tanti, troppi per parlarne, anche perchè spesso non ci vengono riferiti dal 118 e dalla Croce Rossa o dalle autorità. E sbagliano, fanno un danno al paese e a noi cittadini. Perchè solo così noi possiamo testimoniare come stanno le cose e mettere sull’avviso la popolazione che , sapendo, si può organizzare meglio e salvare la vita. Ma evidentemente questo non importa a nessuno.

Assurdo che quando noi veniamo avvisati dalla popolazione arriviamo prima dei soccorsi. E questo per la disorganizzazione del 118 della Regione Campania, a volte per il fatto che siamo l’ultimo paese della provincia di Salerno occidentale e non si considera che nella vicina penisola sorrentina, provincia di Napoli , ci sono altre ambulanze che possono arrivare prima.

Intanto aspettiamo qui e vi aggiorniamo. Positano ha una sola ambulanza e spesso è impegnata e quindi succede che mandano l’ambulanza dall’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello, invece di pensare al più vicino ospedale di Sorrento e la vicinissima postazione delle ambulanze del 118 a Sant’Agnello. Saranno almeno una decina gli interventi che avrebbero potuto avere una soluzione rapida, parlare di ritardi è improprio. Perchè lo staff medico ci mette il tempo che ci deve mettere . E’ un problema di organizzazione e di mancanza di presidi sanitari estivi che vengono messi solo a luglio inoltrato.

A intervenire immediatamente però i carabinieri di Positano e la polizia municipale, anche l’autista dell’autobus interno si è preoccupato per intervenire. Intanto dopo oltre venti minuti dal fatto non arriva l’ambulanza, quella di Positano, come sta succedendo spesso, era impegnata e da Amalfi o era impegnata anche essa ho avuto problemi a venire prima.

Il signore è stato quindi trasportato con un’auto privata dopo che si è parzialmente ripreso . Cosa che stanno facendo oramai molti positanesi delusi e sfiduciati nei confronti delle pur ingenti risorse stanziate per Positano. Meglio prendersi la macchina ed andarsene da soli all’ospedale, la gente pensa, spesso sbagliando. Pensiamo alle fratture, è molto pericoloso spostare le persone. Ma possono rimanere a terra anche per un’ora ad aspettare un soccorso?

Ma oltre al problema dell’ambulanza bisogna affrontare anche quello dell’autobus interno per Montepertuso e Nocelle che è super affollato sempre e nessuno prende provvedimenti.