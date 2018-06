Maiori. Tentata truffa ai danni di un’anziana, ma lei avvisa i Carabinieri

Quello delle truffe ai danni degli anziani è un fenomeno che negli ultimi tempi sta aumentando sempre di più e del quale non si parlerà mai abbastanza. E’ giusto continuare a segnalare ogni singolo episodio nel tentativo di alzare l’attenzione cercando di evitare che dei farabutti possano approfittarsi della buona fede di persone avanti con gli anni. Questa volta riportiamo quanto accaduta questa mattina a Maiori. Un’anziana ha ricevuto una telefonata nella quale un fantomatico fattorino di un corriere espresso le diceva di dover consegnare un pacco al genero che, in quel momento, si trovava al lavoro. La donna avrebbe dovuto pagare alla consegna la somma di 2.500 euro. Insomma, il solito copione per cercare di estorcere denaro illegalmente. Per fortuna l’anziana non ha abboccato ed ha in primo luogo avvisato i Carabinieri e poi ha telefonato al genero che le ha confermato di non aspettare nessun pacco. Questa volta ai truffatori è andata male ma è importante mantenere alto il livello di attenzione, cercando di far capire alle persone anziane di non fidarsi di persone sconosciute, di non aprire la porta di casa e non far entrare nessuno (anche in presenza di cartellini) e, soprattutto, di non consegnare mai somme di denaro ma, trovandosi di fronte a situazioni dubbie, avvisare immediatamente i carabinieri e magari chiamare i vicini.