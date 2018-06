Maiori, mare sporco con i lavori alla condotta fognaria di Costa d’Angolo. Paese indietro sulla depurazione secondo il governatore De Luca

I lavori all’impianto di trattamento dei reflui urbani di Costa d’Angolo, a Maiori, stamattina hanno provocato sgomento nei bagnanti. Infatti è dalla giornata di ieri che l’impresa incaricata dal comune, sta provvedendo alla riparazione di una perdita alle condotte subacquee, che si trovano a trentanove metri di profondità, facendo trovare stamattina agli spiaggianti una spiacevole sorpresa: sullo specchio d’acqua adibito a cantiere con un pontone, era visibile della schiuma e detriti che galleggiavano.

Le persone hanno lasciato la spiaggia amareggiate dal non poter godere di una bella giornata al mare, altre invece hanno lamentato il problema sui social, chiedendo all’amministrazione di postare almeno qualche avviso degli imminenti lavori da eseguire su quel tratto di mare. Intanto, proprio sentendo Vincenzo De Luca sulla situazione dei depuratori in Costa d’Amalfi (il governatore ha parlato con il direttore Michele Cinque, ndr), ci ha rilevato che le criticità circa quello del Comune di Maiori non mancano, lasciando intendere che l’amministrazione targata Antonio Capone è forse tra le ultime ad attivarsi sui piani previsti dalla Regione Campania.