Maiori. La Polizia Locale scopre cinque strutture extralberghiere abusive

La piaga dell’abusivismo in costiera amalfitana non conosce tregua e si intensificano i controlli della polizia locale per scovare i trasgressori. Nel periodo estivo le indagini si concentrano, in modo particolare, sulle strutture ricettive che aumentano a dismisura per sfruttare l’ondata di turisti che nei mesi caldi invadono i paesi della costiera. La maggior parte di alberghi, case vacanza, bed and breakfast ed affittacamere sono ovviamente in regola, ma ce ne sono tanti che invece non lo sono e che danneggiano tutti quelli che lavorano onestamente. Gli ultimi illeciti sono stati riscontrati a Maiori, dove sono state scoperte cinque strutture extralberghiere non in regola; tra queste cinque una era già presente la scorsa estate ma solo ora è venuta alla luce. Gli agenti della Polizia Locale sono riusciti ad individuare le strutture grazie anche ad alcuni siti web stranieri che le pubblicizzano. I proprietari delle strutture abusive sono stati sanzionati con una multa di 4.000 euro.