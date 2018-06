Maiori. Incidente in località Capo d’Orso, moto in fiamme

Ancora un incidente sulla Strada Statale 163 Amalfitana. Alle 18 circa, a Maiori, in località Capo d’Orso, nella curva immediatamente prima della galleria, un motociclista proveniente da Salerno ha improvvisamente perso il controllo del mezzo cadendo al suolo. La moto di grossa cilindrata è andata ad impattare contro il guardrail ed ha preso fuoco. Il motociclista è rimasto sull’asfalto ed alcuni presenti gli hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il centauro in ospedale; sembra che l’uomo, nell’impatto al suolo, abbia riportato una seria frattura ad una gamba. Nel frattempo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il mezzo in fiamme. Nel frattempo sono stati chiamati il 118 ed i Vigili del Fuoco.