Maiori grande festa di laurea in Casa Vitagliano , auguri a Gaetano

Maiori , Costeira amalfitana . Grande festa di laurea in Casa Vitagliano , auguri a Gaetano. “Siamo felici di questo obiettivo, il primo di tanti che auguro a mio figlio. La mia è una grande soddisfazione. La soddisfazione che può provare un padre di vedere un figlio che possa contribuire al progresso scientifico a beneficio della collettività. Con l’augurio che lui e gli altri figli , la prima medico, l’altro ingegnere informatico entrambi laureati col massimo dei voti, siano sempre guidato da umiltà, generosità ed umanità”, ci ha detto Lello Vitagliano, medico, agopuntore, uomo di cultura della cittadina della Costa d’ Amalfi, che ha festeggiato con la madre Carmela Sarno questo risultato.

Gaetano Vitagliano si è laureato in Fisica ieri mattina all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con la tesi in “Caratterizzazione di prototipi di MicroMeGas non resistivi e resistivi e riduzione della probabilità di scarica” con le docenti Mariagrazia Alviggi e Camilla Di Donato legate al CERN di Ginevra.

