Maiori, donna 50enne accusa dolori addominali: sventato infarto all’Ospedale Costa d’Amalfi

Una donna 50enne di Maiori dopo aver accusato forti dolori addominali, specie allo stomaco, e vomito ha richiesto urgentemente i soccorsi di un’ambulanza. La locale stazione del 118, ha celermente soccorso e trasportato l’indigente all’Ospedale Costa d’Amalfi a Castiglione di Ravello, dove il cardiologo di turno ha accertato che c’era un infarto in corso, grazie alle indagini di rito, scoprendolo attraverso l’ecocardio. L’infarto della donna è stato stabilizzato attraverso terapia farmacologica, con la 50enne che è stata poi portata d’urgenza al porto turistico di Maiori, dove ad attenderla c’era un’eliambulanza: la paziente è stata condotta alla torre cardiologica del Ruggi di Salerno, per essere sottoposta a intervento chirurgico. Grazie alla struttura di primo soccorso in Costiera Amalfitana, un altro caso di infarto è stato sventato.