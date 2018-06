Maiori: Ci Lascia Luigi Gambardella

Maiori: Una città in lutto, ci lascia i Luigi Gambardella 55enne, l’annuncio della Madre e dei fratelli che ha scosso tutta Maiori.

I funerali domani, martedì 19 giugno, partendo, alle 16 e 30, dalla casa dell’Estinto in via Pedamentina n.8 per la Collegiata di Maiori.

Sentite condoglianze da tutta la redazione di Positanonews.