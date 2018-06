Luoghi di lavoro irregolari, la denuncia contro la società

Ci sarebbero norme non rispettate da parte della società “Salerno Pulita” che opera nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti. Il segretario provinciale della Fiadel(Federazione Italiana Autonoma dei Dipendenti degli Enti Locali – Ambiente), sostiene che nei loro capannoni non siano rispettate le norme antinfortunistiche.

Angelo Rispoli avanza accuse

La Fiadel che ha concrete possibilità di azione sul territorio provinciale si è immediatamente mossa con Rispoli, il segretario provinciale, che ha messo sotto accusa la società: “Ci sono enormi criticità presso i locali di proprietà della vostra azienda, non sono state osservate le regole. Ciò che è stato riportato dall’ASL tra l’altro, circa le ispezioni effettuate, ha confermato che la situazione è diventata insostenibile.”

Rispoli specifica che non sono state apportate modifiche alle trasgressioni regolamentari verificatisi internamente ed è il motivo per il quale è stato effettuato un esposto alla Procura. Inoltre asserisce che, nel caso di un procedimento giudiziario, si costituirà parte civile a tutela degli operai perchè non li starebbero rispettando affatto.